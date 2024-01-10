«ЗР» нашел самые ресурсные кроссоверы с АКПП до 1,5 млн рублей в РФ

«За рулем» составил рекомендации по выбору доступных и надежных кроссоверов с простым гидромеханическим автоматом на вторичном рынке в пределах от 1 до 1,5 млн рублей. Среди них - Ford Kuga второго поколения (8-10 лет) с исправленной проблемой пружинного диска, Hyundai ix35 (9-13 лет) с долговечной бензиновой версией двигателя, Mazda CX?5 первого поколения (10-12 лет) с классическим «автоматом» от Mazda и Aisin.

Также в этом списке - Nissan X-Trail второго поколения с дизельным мотором, Suzuki Grand Vitara третьего поколения с надежными автоматами Aisin, Volkswagen Tiguan первого поколения с дизельным силовым мотором и «автоматом» Aisin TF?62SN .