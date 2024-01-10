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«Ъ»: россияне нашли нужным продолжить скупать автомобили в январе 2024

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«Ъ»: россияне нашли нужным продолжить скупать автомобили в январе 2024
Автомобильные новости
Фото: @senivpetro/ freepik.com

Как пишет сегодня «Ъ», автодилеры прогнозируют увеличение продаж автомобилей на 30–77% в 2024 году, подчеркивая стойкий интерес в январе российских покупателей к транспорту, особенно к электрическим автомобилям. 

Важным моментом стало отсутствие традиционного повышения цен на автомобили в начале года, в отличие от китайских марок, что может влиять на бюджеты покупателей. Несмотря на уровень трафика, оживленность салонов поддерживается специальными предложениями, а дилеры ожидают увеличения цен на 15–40% в течение года. 

Кроме того, прогнозируется поддержание активности покупателей в январе 2024 благодаря специальным выгодам, несмотря на сокращение поставок китайских производителей на 50%.

Информационное агентство «Informing»

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