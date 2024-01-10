Эксперт Рязанов нашел и назвал секретные функции машин, о которых знают не все водители

Современные авто часто обладают неприметными функциями, о которых могут не знать их владельцы. К примеру, некоторые машины позволяют корректировать размещение ремня безопасности, делая его вертикальным, просто лишь зажав фиксатор.

По словам технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова, еще одна неприметная возможность - это предотвращение ослепляющего эффекта от электрохромного зеркала заднего вида с установленным светодиодом.

Функции могут быть секретными

Кроме того, с 2008 года иномарки оборудованы системой контроля давления в шинах, предупреждающей о его снижении на 25%. Некоторые функции могут быть секретными, но полезными для безопасности и комфорта водителей.