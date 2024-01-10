УАЗ нашел нужным поднять цены на все внедорожники на 35-50 тысяч рублей

По информации интернет-портала «Автоновости дня», Ульяновский автозавод (УАЗ) увеличил цены на внедорожники. Повышение затронуло всю линейку, а прибавка составила от 35 до 50 тысяч рублей, что равно 2,5% - 3,3%.

В наименьшей степени повышение затронуло «Хантер», который подорожал на 35 тысяч. Флагманы легковой линейки УАЗ, такие как «Пикап» и «Патриот», подорожали на 50 тысяч рублей.

К слову, «Хантер» оснащен 112-сильным мотором, китайской пятиступенчатой механической коробкой передач BAIC, системой полного привода. «Патриот» и «Пикап» могут комплектоваться 150-сильной силовой установкой «Евро-2» либо же экологичным агрегатом «Евро-5».