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Эксперт «За рулем» нашел и назвал неубиваемые автомобили за 500 тысяч рублей

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Эксперт «За рулем» нашел и назвал неубиваемые автомобили за 500 тысяч рублей
Автомобильные новости
Источник фото: Renault Logan / pixabay.com

Журнал «За рулём» исследовал предложения на вторичном авторынке РФ в пределах 500 тысяч рублей и выделил топ самых надежных автомобилей. 

Ford Focus 2009-2011 годов считается почти неубиваемым, особенно с механической коробкой. Kia Rio, несмотря на свой возраст, представляет интерес, но требует внимания к ходовке и материалам салона. Skoda Octavia старше 13 лет с 200 тысячами км лучше выбирать с мотором 1.6 BSE и с механической коробкой. Mitsubishi Lancer, несмотря на довольно проблемный кузов, оценивается как долговечный, особенно с установкой с чугунными блоками. Renault Logan завершает список, где моторы могут прожить дольше кузова и с минимальными поломками.

Информационное агентство «Informing»

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