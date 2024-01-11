Из-за морозов в автосервисах Екатеринбурга нашлось огромное число жалоб на поломки

В Екатеринбурге люди столкнулись с интенсивными морозами, что привело к резкому увеличению обращений в автосервисы. Туда обращаются чаще всего с проблемами в запуске машин, особенно у китайских автомобилей.

Эксперты выделяют поломки генераторов, незапуск машин в мороз, утечку масла как наиболее частые проблемы. Владельцы китайских марок сталкиваются с неисправностями подвески, течью антифриза, масла.

Автомобили часто не адаптированы к холодам

Специалисты подчеркивают, что китайские автомобили часто не адаптированы к холодам и рекомендуют владельцам следить за их обслуживанием, топливной системой, аккумулятором. К тому же, от поломок в холода часто страдают ВАЗы, старые модели японских и корейских марок.