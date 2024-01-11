В РФ нашлись в продаже универсалы Lada Vesta Sportlin от АвтоВАЗ

АвтоВАЗ начал продажи своих универсалов Lada Vesta Sportline в России. Они отличаются от седанов другой настройкой задней подвески, наличием рейлингов на крыше для крепления багажа.

Vesta Sportline SW стала самым дорогим серийным автомобилем Lada, с рекомендованной розничной ценой от 2 350 900 рублей. Автомобиль оснащен мощным 1,6-литровым двигателем на 118 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Динамические характеристики включают в себя разгон до 100 км/ч за 11 секунд.

Покупатели смогут выбрать также черную версию с дополнительными черными элементами.