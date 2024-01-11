В ГИБДД нашли и назвали верное давление в шинах, чтобы не попасть в ДТП

В России с наступлением новогодних праздников наступили холода, что может повлиять негативно на давление в шинах автомобилей. Давление должно соответствовать рекомендациям производителя, указанным в руководстве по эксплуатации.

Важно подкачивать автошины

Зимой подкачка шин требует особой внимательности, поскольку недокачанные покрышки могут снизить управляемость, тормозные характеристики, повысить существенно расход топлива. Неравномерное изнашивание протектора также может быть последствием недостаточного давления в шинах. Поэтому важно регулярно проверять и подкачивать автошины, учитывая то, что при морозе давление в них может уменьшаться из-за охлаждения газа внутри.