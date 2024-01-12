На «Автоторе» в Калининграде нашли новые кроссоверы Kia Soul

Калининградский завод «Автотор» возобновил поставки Kia Seltos и Soul дилерам после приостановки производства с начала 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. Новые кроссоверы поступили на рынок в конце 2023 года, пишет Газета.ру.

Представители дилерских центров сообщили СМИ, что, несмотря на недавние поставки, авто имеют ПТС 2022 года выпуска. На текущий момент в центрах доступно более 60 новых моделей Seltos.

Наблюдается активная деятельность «Автотора» по завершению сборки и реализации этих транспортных средств, и эксперты выражают уверенность, что найдутся покупатели, удовлетворенные обслуживанием и качеством этих машин, сообщает АиФ.