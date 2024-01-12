«АвтоВАЗ» решил запустить новый автомобильный бренд к 2026 году

«АвтоВАЗ» планирует запустить новый бренд к 2026 году с основной целью представить иностранные модели в сегментах C и D. На текущий момент партнеры не объявлены.

В рамках 2024 года компания сосредотачивается на выпуске Niva Sport, а также планирует представить обновленные Lada Vesta с новой автоматической трансмиссией и двигателем EVO. Планируется производство новой Aura на платформе Vesta, а также возобновление выпуска Largus и электрической версии модели в Ижевске.

Помимо того, компания возвращает систему электронной стабилизации в автомобили, расширяет выбор цветов кузовов. В ближайшем будущем ожидается запуск новой Iskra, которая заменит Granta в текущем модельном ряду.