Автоэксперт Мосеев решил, что китайские машины подешевеют в России

По данным основателя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева, слова которого приводит РГ, китайским автопроизводителям придется конкурировать за потребителей путем коррекции цен на авто. Он отмечает, что с устранением дефицита в стране для увеличения продаж им придется либо снижать цены, либо уменьшать производственные планы.

Прогнозируется, что уже в первом квартале текущего года дилеры предоставят скидки на китайские модели, а во втором квартале 2024 возможны корректировки со стороны дистрибьюторов, если не произойдет значительного изменения валютного курса.