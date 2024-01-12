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В России решили начать продажи нового кроссовера Hongqi HS5 New

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В России решили начать продажи нового кроссовера Hongqi HS5 New
Автомобильные новости
Фото: @3dhun / freepik.com

Как сообщает «Российская газета», в России стартовали продажи кроссовера Hongqi HS5 New от «Авилон Hongqi». Модель доступна в 2-х комплектациях – Comfort (от 5 390 000 рублей) и Deluxe (от 5 990 000 рублей).

Deluxe дополнен круиз-контролем и парковочным радаром

Оснащенный мощным двигателем на 245 л.с. и передовыми технологиями, автомобиль предлагает безопасность и комфорт. В комплектации Comfort включены панорамная крыша, бесключевой доступ, камера 360 градусов. Deluxe уже дополнен круиз-контролем, кожаным рулем, парковочным радаром. 

Интерьер поражает 12,3-дюймовыми экранами, аудиосистемой Bose и другими роскошными опциями, делая Hongqi HS5 New еще более привлекательным выбором на отечественном авторынке.

Информационное агентство «Informing»

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