В России решили начать продажи нового кроссовера Hongqi HS5 New

Как сообщает «Российская газета», в России стартовали продажи кроссовера Hongqi HS5 New от «Авилон Hongqi». Модель доступна в 2-х комплектациях – Comfort (от 5 390 000 рублей) и Deluxe (от 5 990 000 рублей).

Deluxe дополнен круиз-контролем и парковочным радаром

Оснащенный мощным двигателем на 245 л.с. и передовыми технологиями, автомобиль предлагает безопасность и комфорт. В комплектации Comfort включены панорамная крыша, бесключевой доступ, камера 360 градусов. Deluxe уже дополнен круиз-контролем, кожаным рулем, парковочным радаром.

Интерьер поражает 12,3-дюймовыми экранами, аудиосистемой Bose и другими роскошными опциями, делая Hongqi HS5 New еще более привлекательным выбором на отечественном авторынке.