Эксперты решили составить топ-5 самых проблемных автомобилей в мире

Эксперты составили рейтинг машин с не очень хорошей репутацией, среди которых оказался Mitsubishi Eclipse Cross. Несмотря на свой элегантный дизайн и качественный интерьер, модель стала известной из-за частых поломок двигателя. Chrysler Pacifica следует за ней.

Toyota Mirai, оснащенная водородной силовой установкой, занимает третье место в топ-5 самых проблемных авто из-за ограниченной инфраструктуры заправочных станций и небольшого запаса хода.

Land Rover Discovery Sport заслуживает четвертое место из-за многочисленных технических проблем, а Jeep Wrangler закрывает пятерку из-за неудобного салона для езды по асфальту.