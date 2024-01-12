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Эксперты решили составить топ-5 самых проблемных автомобилей в мире

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Эксперты решили составить топ-5 самых проблемных автомобилей в мире
Автомобильные новости
Источник фото: Toyota Mirai / pixabay.com

Эксперты составили рейтинг машин с не очень хорошей репутацией, среди которых оказался Mitsubishi Eclipse Cross. Несмотря на свой элегантный дизайн и качественный интерьер, модель стала известной из-за частых поломок двигателя. Chrysler Pacifica следует за ней. 

Toyota Mirai, оснащенная водородной силовой установкой, занимает третье место в топ-5 самых проблемных авто из-за ограниченной инфраструктуры заправочных станций и небольшого запаса хода.

Land Rover Discovery Sport заслуживает четвертое место из-за многочисленных технических проблем, а Jeep Wrangler закрывает пятерку из-за неудобного салона для езды по асфальту.

Информационное агентство «Informing»

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