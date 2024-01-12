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На Урале инспекторы решили ловить нарушителей с помощью хитрой схемы

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На Урале инспекторы решили ловить нарушителей с помощью хитрой схемы
Автомобильные новости
Фото: @freepik / freepik.com

Жители Каменска-Уральского сняли на камеру, как госавтоинспекторы ловили нарушителей на ул. Кадочникова при помощи хитрой схемы. 

Один и тот же мужчина (стажер ГИБДД) ходит через светофор и нажимает кнопку, после этого меняется цветовой сигнал. Сотрудники ДПС мчатся ловить нарушителей, не успевающих проехать на зеленый свет. Видео публикует портал E1.RU. 

Такие действия госавтоинспекторов могут рассматриваться как искусственное создание условий для совершения правонарушений

Автоэксперт Дмитрий Ларионов высказал свое мнение относительно видео. Он отметил, что такие действия госавтоинспекторов могут рассматриваться как искусственное создание условий для совершения правонарушений. По его мнению, возможно привлечение инспекторов к дисциплинарной ответственности за сговор и систематическое создание подобных ситуаций. 

Также Ларионов подчеркнул необходимость кардинальных изменений в организации работы ГИБДД, чтобы выровнять их деятельность с реальными задачами, которые они должны выполнять.

Информационное агентство «Informing»

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