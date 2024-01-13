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Автоэксперт Колодочкин решил рассказать о правилах замены масла в автомобиле

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Автоэксперт Колодочкин решил рассказать о правилах замены масла в автомобиле
Автомобильные новости
Фото: @aleksandarlittlewolf / freepik.com

Автоэксперт Михаил Колодочкин отмечает, что рекомендации производителей по замене масла не всегда учитывают особенности эксплуатации автомобиля. Обычно они советуют менять масло каждые 15 тыс. километров, но в условиях повышенной нагрузки и частых пробок рекомендуется сократить в 2 раза интервал.

Эксперт предупреждает водителей о важности регулярной замены масла, чтобы избежать заклинивания двигателя. Однако не стоит экспериментировать, лучше менять масло каждые 7-8 тыс. километров для сохранения долговечности двигателя. Также Колодочкин предупреждает о важности выбора качественного масла для тех, кто часто производит его замену, чтобы поддерживать свою машину всегда в хорошем состоянии.

Информационное агентство «Informing»

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