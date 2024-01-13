Дилеры решили привезти в Россию новый кроссовер Toyota Venza по цене 4,2 млн рублей

В российских автосалонах была представлена покупателям новая Toyota Venza 2024 года, признанная одним из лучших семейных кроссоверов. Несмотря на высокую оценку, компания планирует прекратить производство модели, уступив место совершенно другому автомобилю.

Стоимость Venza в России начинается от 4,2 миллионов рублей, что считается минимальной ценой. Кроссовер оснащен вариатором и 2-литровым «атмосферником», его мощность достигает 177 л.с. Также доступна гибридная силовая версия с 178-сильным мотором и 120-сильным электроагрегатом. Все они оснащены полным приводом.

Помимо этого, предоставляется широкий выбор премиальных опций в сочетании с передовыми системами безопасности.