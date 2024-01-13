В ГИБДД решили предложить эффективный законный способ наказать автохама

Если водитель столкнулся с автохамством на дороге, то существует законный, но эффективный способ реагирования на подобное поведение. Когда водитель проявляет агрессию и создает опасные ситуации на дороге, ГИБДД рекомендует следующие действия.

Позвонить по номеру 112

В первую очередь, нужно избегать конфликта и не вступать в противостояние с агрессором, сосредоточившись на собственной безопасности. Затем, следует немедленно позвонить по номеру 112 и детально сообщить оператору о произошедшем, предоставив данные о местоположении и характеристиках автомобиля хама.

Если это возможно, нужно собрать дополнительные данные и уточнить, есть ли у водителя признаки нетрезвости. Затем подождать приезда патруля ДПС и передать им полученную информацию для принятия необходимых мер.