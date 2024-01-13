Автоэксперт Солдатов решил озвучить минимальную цену на новую иномарку в РФ в 2024-го

Эксперт по автомобильному рынку Роман Солдатов прогнозирует возможное увеличение минимальной цены на новые иномарки в России в текущем году до 3,2 миллионов рублей. Он отметил, что такой рост будет обусловлен различными факторами, такими как утилизационный сбор, валютный курс, повышение ключевой ставки, а также стремление дилеров компенсировать потери от новогодних скидок.

Предполагаемое увеличение стоимости может повлиять на выбор российских потребителей в пользу подержанных автомобилей. По мнению автоэксперта, цены на бывшие в употреблении иномарки, но в хорошем состоянии будут стоить в пределах от 1,5 до 1,8 млн рублей.