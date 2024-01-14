Информинг » Наука и техника » Автомобильные новости » В Россию решили привезти новую партию седанов Volkswagen Bora за 2,2 млн рублей

В Россию решили привезти новую партию седанов Volkswagen Bora за 2,2 млн рублей

Image 16+
В Россию решили привезти новую партию седанов Volkswagen Bora за 2,2 млн рублей
Автомобильные новости
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Дилеры ввезли новую партию Volkswagen Bora 2024 года в РФ. Ранее модель была одной из самых популярных, поставляемой в Россию по параллельному импорту. Цена на седан в конце 2023 года превысила 2,5 млн рублей, но новая партия предлагается за минимальные 2,19 млн рублей.

Как пишет NaAvtotrasse.ru, базовая версия включает в себя видоизмененную аналоговую приборную панель, а также безнаддувную силовую установку, объем которой составляет 1,5 л, а мощность до 113 л.с., 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, датчики света и другие стандартные опции. Сиденья авто обтянуты тканью.

Информационное агентство «Informing»

Автоэксперт Колодочкин решил рассказать о правилах замены масла в автомобиле

Автоэксперт Колодочкин решил рассказать о правилах замены масла в автомобиле

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Россию решили привезти новую партию седанов Volkswagen Bora за 2,2 млн рублей

Сегодня, 11:38

В ГИБДД решили предложить эффективный законный способ наказать автохама

Вчера, 16:38

Автоэксперт Солдатов решил озвучить минимальную цену на новую иномарку в РФ в 2024-го

Вчера, 14:58

Дилеры решили привезти в Россию новый кроссовер Toyota Venza по цене 4,2 млн рублей

Вчера, 14:13

Автоэксперт Колодочкин решил рассказать о правилах замены масла в автомобиле

Вчера, 10:58

На Урале инспекторы решили ловить нарушителей с помощью хитрой схемы

12-01-2024, 21:43

Эксперты решили составить топ-5 самых проблемных автомобилей в мире

12-01-2024, 21:03

Автоэксперт Мосеев решил, что китайские машины подешевеют в России

12-01-2024, 14:33

«АвтоВАЗ» решил запустить новый автомобильный бренд к 2026 году

12-01-2024, 12:03

В России решили начать продажи нового кроссовера Hongqi HS5 New

12-01-2024, 11:28

На «Автоторе» в Калининграде нашли новые кроссоверы Kia Soul

12-01-2024, 10:18

В РФ нашлись в продаже универсалы Lada Vesta Sportlin от АвтоВАЗ

11-01-2024, 11:08

Из-за морозов в автосервисах Екатеринбурга нашлось огромное число жалоб на поломки

11-01-2024, 10:48

В ГИБДД нашли и назвали верное давление в шинах, чтобы не попасть в ДТП

11-01-2024, 10:33

Эксперт «За рулем» нашел и назвал неубиваемые автомобили за 500 тысяч рублей

11-01-2024, 02:48

УАЗ нашел нужным поднять цены на все внедорожники на 35-50 тысяч рублей

10-01-2024, 15:53

«Ъ»: россияне нашли нужным продолжить скупать автомобили в январе 2024

10-01-2024, 13:53

Китай нашел как обойти Японию по экспорту автомашин благодаря России

10-01-2024, 13:38

«РБК»: В России нашли проблемы с китайскими автомобилями в зимний период

10-01-2024, 12:58

Эксперт Рязанов нашел и назвал секретные функции машин, о которых знают не все водители

10-01-2024, 12:08

Новости партнеров
2023
ru-RU