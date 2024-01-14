В Россию решили привезти новую партию седанов Volkswagen Bora за 2,2 млн рублей

Дилеры ввезли новую партию Volkswagen Bora 2024 года в РФ. Ранее модель была одной из самых популярных, поставляемой в Россию по параллельному импорту. Цена на седан в конце 2023 года превысила 2,5 млн рублей, но новая партия предлагается за минимальные 2,19 млн рублей.

Как пишет NaAvtotrasse.ru, базовая версия включает в себя видоизмененную аналоговую приборную панель, а также безнаддувную силовую установку, объем которой составляет 1,5 л, а мощность до 113 л.с., 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, датчики света и другие стандартные опции. Сиденья авто обтянуты тканью.