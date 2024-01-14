Компания Kia решила запустить продажи нового K3, который заменил «бюджетник» Rio

По данным NaAvtotrasse.ru, начались продажи нового авто Kia K3 2024 года, который многие рассматривают как возможную замену популярной модели Rio. Задержка в поступлении в автосалоны и неожиданное увеличение цен привели к тому, что Kia K3 теперь позиционируется как автомобиль в более высоком ценовом сегменте. Так, за базовую комплектацию в Мексике, где и стартовали продажи, просят от 20,3 тысяч долларов, а за самую дорогую версию придется отдать уже 27,4 тысяч долларов.

Технически машина оснащена 123-сильным 1,6-литровым двигателем. Также модель предлагает различные опции, такие как климат-контроль, тачскрин, систему контроля полосы движения.