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Компания «АвтоВАЗ» решила снизить цены на LADA до 180 000 рублей

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Компания «АвтоВАЗ» решила снизить цены на LADA до 180 000 рублей
Автомобильные новости
Фото: @halayalex / freepik.com

На прошлой неделе компания «АвтоВАЗ» внесла изменения в условия акции «Покупаем в Тольятти», предоставляя покупателям возможность экономии до 180 тыс. рублей. При условии приобретения авто в онлайн-формате или самовывоза из Тольятти покупатель может получить скидку от 30 до 180 тыс. рублей, в зависимости от той или иной модели.

Эта маркетинговая стратегия связана с нехваткой автовозов у компании и высокими расходами на доставку в регионы. Акция распространяется на ограниченный набор моделей. В том числе на Granta, Vesta, Niva Travel. Оформление кредита обязательно, при этом не исключено участие в Trade-in.

Информационное агентство «Informing»

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