РОАД: в 2023 году в России официально решили запустить 19 новых китайских марок

В прошлом году в Россию официально пришло несколько новых китайских автомобильных марок, включая Baic, Dongfeng, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Voyah, Livan, Forthing, Ora, Skywell, SWM, Honqgi, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Rising, Venucia, Aito.

Как сообщили в «Российских автомобильных дилерах» (РОАД), всего сейчас в Российской Федерации представлено 29 китайских автопроизводителей, включая такие марки, как FAW, Chery, Geely, Omoda, Changan, Exeed, Haval, JAC, Tank, GAC.

Однако отмечается, что некоторые из этих автомобильных марок могут быть малоадаптированными к российским условиям, а потребителям следует учитывать этот фактор при принятии решения о покупке авто из КНР.