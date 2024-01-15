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Эксперты «Njcar» решили назвать ТОП-7 самых надежных 15-летних кроссоверов

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Эксперты «Njcar» решили назвать ТОП-7 самых надежных 15-летних кроссоверов
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

По данным исследования портала Njcar.ru, лидером среди самых надежных 15-летних кроссоверов стала Toyota Highlander, с которой не собирается расставаться каждый 5-й владелец. 

Несмотря на успешные характеристики, стоимость авто делает его малодоступным для некоторых автолюбителей в России. На втором месте полноразмерный Honda Pilot, а на третьей строчке — компактный Honda CR-V. Оба пользуются высоким спросом на рынке. 

Рейтинг также включает авто марки Subaru Forester, Toyota RAV4, Subaru Outback, Acura MDX, отмеченные долговечностью и надежностью.

Информационное агентство «Informing»

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