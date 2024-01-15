Эксперты «Njcar» решили назвать ТОП-7 самых надежных 15-летних кроссоверов

По данным исследования портала Njcar.ru, лидером среди самых надежных 15-летних кроссоверов стала Toyota Highlander, с которой не собирается расставаться каждый 5-й владелец.

Несмотря на успешные характеристики, стоимость авто делает его малодоступным для некоторых автолюбителей в России. На втором месте полноразмерный Honda Pilot, а на третьей строчке — компактный Honda CR-V. Оба пользуются высоким спросом на рынке.

Рейтинг также включает авто марки Subaru Forester, Toyota RAV4, Subaru Outback, Acura MDX, отмеченные долговечностью и надежностью.