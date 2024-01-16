NaAvtotrasse решил назвать плюсы и минусы нового кроссовера Toyota Raize

В 2024 году ожидается появление нового Toyota Raize на российском рынке, привезенного из Японии в праворульном исполнении. Однако это может быть единственным существенным недостатком модели.

На родине продается кроссовер примерно за один миллион рублей

На родине продается кроссовер примерно за один миллион рублей с богатым набором опций, включая современную мультимедиа, а также весьма развитый комплекс безопасности. Авто базируется на модифицированной платформе TNGA, обеспечивая тем самым комфортную езду и хорошую устойчивость на дорогах разного типа.

Модель оснащена литровым мотором, мощность которого от 98 л.с., двигатель экономичный и динамичный. Полный привод доступен опционально. Несмотря на длину менее 4-х метров, багажник объемом на 369 л делает новинку конкурентоспособной в своем классе.