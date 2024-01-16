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Эксперт «ЗР» решил назвать 4 популярные, но опасные модификации кроссоверов на вторичке

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Эксперт «ЗР» решил назвать 4 популярные, но опасные модификации кроссоверов на вторичке
Автомобильные новости
Фото: @user4894991 / freepik.com

Эксперт «За рулем» поделился списком кроссоверов, которые, несмотря на доступность и надежность, не пользуются у автолюбителей широкой популярностью. Лидером списка оказался Renault Duster первого поколения, который, несмотря на свою прочность, имеет недостаток в виде четырехступенчатой гидромеханической коробки передач, влияющей на расход топлива и динамику. 

Вторым в ТОПе оказался Renault Kaptur, у него проблемная вариаторная коробка. Затем следует Mazda CX-5 первого поколения с проблемами у дизельной модификации. Закрывает список корейский кроссовер Kia Seltos, подверженный проблемам с вариатором, весьма чувствительным к условиям эксплуатации.

Информационное агентство «Informing»

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