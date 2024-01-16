Honda решила представить новый логотип: он создан для электромобилей

На выставке потребительской электроники CES (Consumer Electronics Show), которая прошла в Лас-Вегасе, Honda представила публике два электромобильных концепта, а также обновленный логотип, который будет использоваться для авто с электрическими двигателями.

Honda 0 Series Saloon

Первый концепт представляет собой футуристичный седан с низким и широким кузовом, созданным с применением только экологически чистых материалов. Honda 0 Series Saloon (именно такое он получил название) также оборудован системами электронного рулевого управления, базирующимися на технологиях робототехники Honda, и инновационным интерфейсом. Серийная версия ожидается в 2026 году.

Space-Hub

Второй концепт под названием Space-Hub предлагает просторное внутреннее пространство и направлен на «соединение людей друг с другом и окружающим миром». Дата выхода на рынок не уточнена, пишет Чемпионат.