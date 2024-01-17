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Издание CenyAvto решило рассказать об ошибке, которую допустили при создании ГАЗ-69

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Издание CenyAvto решило рассказать об ошибке, которую допустили при создании ГАЗ-69
Автомобильные новости
Фото: jdblack / pixabay.com

ГАЗ-69, или «Козлик», воплотил отличные внедорожные характеристики и простоту с 1953 по 1972 год. Однако эксперты выявили недостаток в конструкции. 

Вместо стандартной крыши был тент, делая кабину холодной зимой, но при этом душной летом

Они отмечают, что вместо стандартной крыши был тент, делая кабину холодной зимой, но при этом душной летом. Машина проявила уникальные возможности в болотах, на бездорожье благодаря своей пониженной передаче и весьма мощной трансмиссии. Отмечено также, что водители часто прибегали к решению снять крышу и двери ради потока свежего воздуха, несмотря на проблемы с пылью. 

В целом «Козлик» оставил свой след в истории, представляя собой уникальное сочетание функциональности и преодоления трудностей.

Информационное агентство «Informing»

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