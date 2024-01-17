В Екатеринбурге решили рассказать, что цены на новые автомобили растут бешеными темпами

В Екатеринбурге цены на новые автомобили в минувшего году стремительно возросли. Средняя стоимость машин из РФ увеличилась на треть, приближаясь к одному миллиону, иномарки стали доступны от 2,5 до 3 млн.

По данным Росстата, цены на отечественные авто месяц за месяцем росли в среднем от 3 до 10 тысяч рублей, осенью этот рост ускорился и вовсе до 50 тысяч рублей. Начиная с 740 тысяч рублей в начале 2023 года, средняя стоимость к ноябрю уже превышала 960 тысяч.

Цены на иномарки колебались от 2,2 до 2,4 млн, однако некоторые популярные модели, такие как Lada Granta, Kia Soul, Lada Niva, Kia Seltos, Hyundai Santa Fе выросли от 20 до 40%, пишет E1.ru.