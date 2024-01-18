Автоэксперт Дмитрий Рогов решил назвать наиболее неликвидные автомобили в РФ

Автоэксперт Дмитрий Рогов поделился мнением о неликвидных автомобилях в России. Среди них Genesis G70, популярный в каршеринге, но не среди владельцев. Также не пользуются спросом Kia Stinger, французские марки авто Citroen, Peugeot и дорогие машины Renault.

Рогов указал на риски неликвидности у авто, конструктивно близких к популярным моделям, но с другим брендом, таким как Peugeot 4007, аналогичный японскому Mitsubishi Outlander. Такие машины сложно перепродать из-за предпочтения покупателями более знакомых брендов. Об этом информирует «Газета.Ru».