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Автоэксперт Дмитрий Рогов решил назвать наиболее неликвидные автомобили в РФ

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Автоэксперт Дмитрий Рогов решил назвать наиболее неликвидные автомобили в РФ
Автомобильные новости
Источник фото: YouTube

Автоэксперт Дмитрий Рогов поделился мнением о неликвидных автомобилях в России. Среди них Genesis G70, популярный в каршеринге, но не среди владельцев. Также не пользуются спросом Kia Stinger, французские марки авто Citroen, Peugeot и дорогие машины Renault. 

Рогов указал на риски неликвидности у авто, конструктивно близких к популярным моделям, но с другим брендом, таким как Peugeot 4007, аналогичный японскому Mitsubishi Outlander. Такие машины сложно перепродать из-за предпочтения покупателями более знакомых брендов. Об этом информирует «Газета.Ru».

Информационное агентство «Informing»

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