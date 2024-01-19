Стала известна цена нового кроссовера Geely Atlas в России

Обновленная модель Geely Atlas 2024 скоро появится в РФ. Его цена начнется от 3,2 млн рублей, с максимальной комплектацией он доступен за 3,5 млн рублей. Дилеры почти полностью распродали имеющиеся в наличии авто предыдущей версии.

Основные отличия нового Atlas

Новинка включает двухуровневую светодиодную оптику, массивную решетку радиатора, обновленные размеры. Автомобиль имеет двухлитровый мотор, семиступенчатую коробку, передний привод. В максимальной комплектации предусмотрены 20-дюймовые колесные диски, а также 11 динамиков для еще более хорошего звучания, электропривод крышки багажника, современный проекционный дисплей.