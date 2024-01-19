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Стала известна цена нового кроссовера Geely Atlas в России

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Стала известна цена нового кроссовера Geely Atlas в России
Автомобильные новости
Фото: @freepik / freepik.com

Обновленная модель Geely Atlas 2024 скоро появится в РФ. Его цена начнется от 3,2 млн рублей, с максимальной комплектацией он доступен за 3,5 млн рублей. Дилеры почти полностью распродали имеющиеся в наличии авто предыдущей версии. 

Основные отличия нового Atlas 

Новинка включает двухуровневую светодиодную оптику, массивную решетку радиатора, обновленные размеры. Автомобиль имеет двухлитровый мотор, семиступенчатую коробку, передний привод. В максимальной комплектации предусмотрены 20-дюймовые колесные диски, а также 11 динамиков для еще более хорошего звучания, электропривод крышки багажника, современный проекционный дисплей.

Информационное агентство «Informing»

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