Китайские автомобили Li Auto блокируются в РФ после ДТП

Владельцы китайских авто Li Auto, попавшие в аварию, столкнулись с проблемой блокировки своих машин после срабатывания подушек безопасности. После ДТП транспорт «превращается в кирпич», а владельцы не могут активировать систему заново в РФ, поэтому им приходится отправлять машину в КНР. Это вызывает недовольство у клиентов.

Некоторые автовладельцы предполагают, что таким образом корпорация стимулирует клиентов сдавать поврежденные авто и получать скидку на новые.

Компания подтвердила, что в настоящее время решение проблемы невозможно, хотя предложила всем клиентам получить скидку на новое авто в Китае. Российскике автосервисы также отмечают отсутствие диагностического оборудования для решения этой проблемы.