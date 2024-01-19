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Китайские автомобили Li Auto блокируются в РФ после ДТП

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Китайские автомобили Li Auto блокируются в РФ после ДТП
Автомобильные новости
Источник фото: YouTube

Владельцы китайских авто Li Auto, попавшие в аварию, столкнулись с проблемой блокировки своих машин после срабатывания подушек безопасности. После ДТП транспорт «превращается в кирпич», а владельцы не могут активировать систему заново в РФ, поэтому им приходится отправлять машину в КНР. Это вызывает недовольство у клиентов. 

Некоторые автовладельцы предполагают, что таким образом корпорация стимулирует клиентов сдавать поврежденные авто и получать скидку на новые. 

Компания подтвердила, что в настоящее время решение проблемы невозможно, хотя предложила всем клиентам получить скидку на новое авто в Китае. Российскике автосервисы также отмечают отсутствие диагностического оборудования для решения этой проблемы.

Информационное агентство «Informing»

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