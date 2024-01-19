Алексей Подщеколдин: создание госкорпорации поможет восстановить отечественный авторынок

Президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин сообщил, что автодилерам в 2024 году вряд ли удастся реализовать более 1,1 млн автомобилей. Это при условии, по его мнению, что ставка ЦБ сохранится на том же уровне, что и сейчас, а также если стоимость утильсбора будет расти, пишет ЗаРулем.

«Хорошо будет если продадим хотя бы 1,1 млн автомобилей. Но все же мы надеемся, что правительство сделает соответствующие шаги. Самое элементарное — поднять ключевую ставку. Если это сделать, то рынок будет двигаться к 1,3 млн проданных новых машин», — уверен Подщеколдин.

В 2024 году потребителям будет предложено около 500 тысяч отечественных автомобилей, что на 15% больше минувшего года.

Что касается китайского автопрома, то в 2023 году было продано в России 548 643 автомобилей, а в 2024 году планируется реализовать до 1 169 500 единиц.

По данным экспертов РОАД в РФ вырос вторичный рынок, потому как у людей нет денег на приобретение новых моделей автомобилей.

По мнению Подщеколдина, сам по себе рынок не восстановится и он предлагает создать госкорпорацию «Росавто», которая будет заниматься стимулированием отечественного автопрома.