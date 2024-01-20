«АвтоВАЗ» решил поднять зарплату рабочим

«АвтоВАЗ» планирует с 1 февраля 2024 года проиндексировать оклады и тарифы сотрудников в Тольятти и Ижевске на 9%. Решение было озвучено в результате встречи президента автокорпорации Максима Соколова с председателем профсоюза Сергеем Зайцевым. Так, индексация направлена на поддержку покупательной способности, а также на расширение коллектива в связи с увеличением производства до 500 тысяч единиц транспорта.

В 2023 году компания продолжит активный набор сотрудников. За 2022 год средняя зарплата выросла на 40,5%. Она составила 71 715 тысяч руб., для основных рабочих эта цифра равна 74 435 тысяч руб. (повышение на 57%).