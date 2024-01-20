В Челябинске выставили на продажу McLaren GT за 28,9 миллионов рублей

Недавно в Челябинске появилось новое объявление о продаже роскошного автомобиля McLaren GT за 28,9 миллионов рублей. Этот экзотический автомобиль класса люкс имеет внушительные технические характеристики, включая максимальную скорость до 326 км/ч. Разгон 100 км/ч занимает всего 3,2 секунды.

В сравнении с ценой авто у портала 74.ru возникает вопрос: стоит ли машина больше двухэтажной квартиры, которую можно купить за те же деньги в самом центре Челябинска? Стоимость автомобиля является отражением изменений в автомобильной индустрии, хотя насколько часто можно будет наслаждаться поездками на McLaren GT по улицам города, остается под вопросом.