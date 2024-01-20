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«Открытие Авто»: россияне стали массово избавляться от китайских автомобилей

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«Открытие Авто»: россияне стали массово избавляться от китайских автомобилей
Автомобильные новости
Фото: @prostooleh / freepik.com

На вторичном авторынке России отмечается значительный рост продажи подержанных китайских авто, который составил 45%, согласно исследованию портала «Открытие Авто». Эксперты прогнозируют, что данная тенденция будет усиливаться в текущем году, поскольку число китайских авто продолжает расти. 

Китайские бренды не входят в список самых продаваемых на вторичном рынке

Несмотря на это, китайские бренды не входят в список самых продаваемых на вторичном рынке, так как большие объемы подержанных автомобилей поставляются из иных стран. 

Добавим также, что, несмотря на увеличение продаж китайских автомобилей, самым популярным подержанным транспортом в стране остается Lada, Renault, Ford, Chevrolet, Skoda, Daewoo.

Информационное агентство «Informing»

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