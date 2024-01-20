«Открытие Авто»: россияне стали массово избавляться от китайских автомобилей

На вторичном авторынке России отмечается значительный рост продажи подержанных китайских авто, который составил 45%, согласно исследованию портала «Открытие Авто». Эксперты прогнозируют, что данная тенденция будет усиливаться в текущем году, поскольку число китайских авто продолжает расти.

Китайские бренды не входят в список самых продаваемых на вторичном рынке

Несмотря на это, китайские бренды не входят в список самых продаваемых на вторичном рынке, так как большие объемы подержанных автомобилей поставляются из иных стран.

Добавим также, что, несмотря на увеличение продаж китайских автомобилей, самым популярным подержанным транспортом в стране остается Lada, Renault, Ford, Chevrolet, Skoda, Daewoo.