Эксперт «За рулём» оценил приспособленность нового Omoda C5 к зиме в России

Эксперт издания «За рулем» провел оценку готовности нового Omoda C5 к российской зиме на примере модели 2023 года.

После пробега в 20 тысяч км кузов не имел сколов, лакокрасочное покрытие его не отличалось от других популярных в РФ кроссоверов. Система обогрева включает электрообогрев лобового стекла, форсунок омывателя, подогрев зеркал, сидений, руля.

Модный дизайн машины оказался практичным

На снегу модный дизайн машины оказался практичным, он не задерживается на задних и передних фонарях. Инструкция авто при этом советует ограничить скорость на первых тысячах километров, а также буксировать автомобиль осторожно.

В целом Omoda C5 оценивается как удобная, практичная и хорошо подготовленная для российской зимы, с хорошей проходимостью по снежным сугробам.