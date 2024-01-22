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Производители из РФ отказались от повышения цен на авто из-за запасов на складах

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Производители из РФ отказались от повышения цен на авто из-за запасов на складах
Автомобильные новости
Фото: @prostooleh / freepik.com

В январе автопроизводители отказались от повышения цен на свою продукцию, что связано с избыточными запасами на складах. Нереализованные запасы достигли 2-месячного уровня продаж. 

По словам главы Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) Алексея Подщеколдина, это касается отечественных производителей. Обилие стоков связывают с высокими ценами на транспорт. 

В начале этого года осталось нераспроданными примерно 35% импортированных из КНР автомобилей. Спрос упал после роста ключевой ставки, а также вследствие утильсбора, тогда как поставки увеличились, создав на складах избыточные запасы. 

Некоторые автоконцерны снизили цены, чтобы привлечь потенциальных покупателей, однако резкого снижения стоимости не ожидается из-за сложностей с логистикой и многих других факторов.

Информационное агентство «Informing»

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