Производители из РФ отказались от повышения цен на авто из-за запасов на складах

В январе автопроизводители отказались от повышения цен на свою продукцию, что связано с избыточными запасами на складах. Нереализованные запасы достигли 2-месячного уровня продаж.

По словам главы Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) Алексея Подщеколдина, это касается отечественных производителей. Обилие стоков связывают с высокими ценами на транспорт.

В начале этого года осталось нераспроданными примерно 35% импортированных из КНР автомобилей. Спрос упал после роста ключевой ставки, а также вследствие утильсбора, тогда как поставки увеличились, создав на складах избыточные запасы.

Некоторые автоконцерны снизили цены, чтобы привлечь потенциальных покупателей, однако резкого снижения стоимости не ожидается из-за сложностей с логистикой и многих других факторов.