В Китае показали новый седан, который станет преемником Volkswagen Passat

В КНР представили новый седан Magotan. Он станет преемником Volkswagen Passat.

Новая модель, выпущенная совместно с концерном FAW-Volkswagen, имеет оригинальный дизайн и современную техническую начинку, отличающуюся от европейского Passat B8. Габариты авто составляют 4990 мм в длину, 1854 мм в ширину, 1487 мм в высоту, его колесная база - 2871 мм. Это делает седан крупнее европейского аналога Passat B9 в двухобъемном кузове.

Magotan использует платформу MQB. Оснащена новинка 220-сильным 2.0 TSI двигателем, предлагается с разными опциями колесных дисков, вариантами обвеса и матовой окраской кузова. Появится машина на китайском рынке уже весной этого года, пишет Motor.