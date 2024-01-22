Chevrolet рассекретила внешность нового компактвэна на базе Cobalt

По данным портала Motor, Chevrolet представила публике свой обновленный компактвэн Spin 2024 года на базе Cobalt. Модель получила новый салон, цифровую приборку, большую тачскрин медиасистему, светодиодные фары, стилизованную решетку радиатора.

На техническом уровне новинки существенных изменений не произошло, Spin продолжает использовать консервативную начинку с унифицированным шасси Cobalt. Новое авто сохраняет трехрядный салон, предлагает покупателю обновленный экстерьер с пластиковым обвесом для версии верхнего уровня.

Премьера новинки ожидается до конца первого квартала, но вне Южной Америки модель, скорее всего, так и не появится, ведь в странах СНГ выпускается до сих пор исходная версия Cobalt.