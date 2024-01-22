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Глава Xiaomi Цузнь показал новый электромобиль SU7

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Глава Xiaomi Цузнь показал новый электромобиль SU7
Автомобильные новости
Источник фото: YouTube

Компания Xiaomi представила первый электромобиль Su7 в видео, в котором глава компании Лей Цузнь рассказывает о новом электрокаре. Ролик демонстрирует особенности машины, такие как автоматическая настройка под конкретного водителя при открытии: положение зеркал, руля, сиденья, современная климатическая система, усовершенствованная графика экрана и другие интересные параметры. 

Также была показана работа доводчика водительской двери и подъем спойлера, встроенного в крышку багажника. Продажи Su7 запланированы на первую половину текущего года. 

Версия Xiaomi Su7 Max, самая топовая модель, способна разгоняться до 100 км/ч всего за 2,78 секунды, а максимальный запас хода при этом составляет 800 км. Пока стоимость автомобиля не уточнена, но глава корпорации намекнул, что он не будет дешевым.

Информационное агентство «Informing»

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