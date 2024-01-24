«За рулем» не стал скрывать самые надежные в РФ четыре кроссовера за 1,5 млн рублей

Эксперты «За рулем» решили представить лучшие семиместные кроссоверы, доступные в России за 1,5 млн рублей. Это Ford Explorer 2011-2012 гг. с мотором V6 3.5, 6-ступенчатой АКПП, который занял первое место. Также в этом списке – Kia Mohave 2013 г. с 3-литровым турбодизелем, вариантами в виде 6- или 8-ступенчатой трансмиссии.

Эксперты выделили также Honda Pilot второго поколения, он доступен за 1,5 миллиона рублей, как практичный и вместительный автомобиль, хотя могут возникнуть некоторые проблемы. Авто Volvo XC90 с 2,4-литровым дизелем, либо 2,5-литровым бензиновым двигателем, оснащенным 5-ступенчатой АКПП, также рекомендован экспертами издания.