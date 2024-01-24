Volkswagen не стал скрывать обновленный Golf 8 поколения

Новое поколение модели Volkswagen Golf 8 было представлено немецкой компанией.

Автомобиль предлагается автолюбителям с 9 разными типами двигателей

От предыдущей авто отличаются обновленными фарами, подсветкой логотипа, передним бампером. В салоне же появился дисплей от 10,4 до 12,9 дюйма, а также медиасистема с встроенным ChatGPT. Сенсорные кнопки на руле были заменены производителем на обычные клавиши. Опционально можно установить матричные фары IQ.Light, а также функцию управления автопарковкой с телефона. Автомобиль предлагается автолюбителям с 9 разными типами двигателей: гибридными, бензиновыми, дизельными турбомоторами.

Golf, впервые выпущенный в далеком 1974 году, остается и нынче одной из важнейших моделей бренда.