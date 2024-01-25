Autonews не стал скрывать самые ожидаемые в России автоновинки в начале 2024 года

Autonews.ru выделил самые важные премьеры автосегмента начала года. Одним из ключевых событий стал запуск обновленного Haval H9 нового поколения. Также представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta с новым дизайном, цифровой панелью приборов.

В Китае концерн Toyota выпустит новое поколение Camry, рассматриваемое как важное событие года. Volkswagen предложит своим почитателям удлиненную версию Tiguan. Kia K3 вернется на российский рынок с ярким дизайном в сочетании со спортивными характеристиками.

Среди главных китайских премьер нужно выделить гибридный кроссовер Dongfeng Aeolus Huge, электрический седан Geely Galaxy E8, гибридный седан Chery Arizzo 8. Что касается новинки Mazda CX-30, то она уже доступна в России через параллельный импорт.