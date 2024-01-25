Информинг » Наука и техника » Автомобильные новости » Autonews не стал скрывать самые ожидаемые в России автоновинки в начале 2024 года

Autonews не стал скрывать самые ожидаемые в России автоновинки в начале 2024 года

Image 16+
Autonews не стал скрывать самые ожидаемые в России автоновинки в начале 2024 года
Автомобильные новости
Источник фото: YouTube

Autonews.ru выделил самые важные премьеры автосегмента начала года. Одним из ключевых событий стал запуск обновленного Haval H9 нового поколения. Также представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta с новым дизайном, цифровой панелью приборов.

В Китае концерн Toyota выпустит новое поколение Camry, рассматриваемое как важное событие года. Volkswagen предложит своим почитателям удлиненную версию Tiguan. Kia K3 вернется на российский рынок с ярким дизайном в сочетании со спортивными характеристиками.

Среди главных китайских премьер нужно выделить гибридный кроссовер Dongfeng Aeolus Huge, электрический седан Geely Galaxy E8, гибридный седан Chery Arizzo 8. Что касается новинки Mazda CX-30, то она уже доступна в России через параллельный импорт.

Информационное агентство «Informing»

Volkswagen не стал скрывать обновленный Golf 8 поколения

Volkswagen не стал скрывать обновленный Golf 8 поколения

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Autonews не стал скрывать самые ожидаемые в России автоновинки в начале 2024 года

Сегодня, 09:58

Volkswagen не стал скрывать обновленный Golf 8 поколения

Вчера, 21:38

«За рулем» не стал скрывать самые надежные в РФ четыре кроссовера за 1,5 млн рублей

Вчера, 11:08

Глава Xiaomi Цузнь показал новый электромобиль SU7

22-01-2024, 09:48

Chevrolet рассекретила внешность нового компактвэна на базе Cobalt

22-01-2024, 09:38

В Китае показали новый седан, который станет преемником Volkswagen Passat

22-01-2024, 09:13

Производители из РФ отказались от повышения цен на авто из-за запасов на складах

22-01-2024, 09:03

Россияне не хотят покупать автомобили Lada Vesta стоимостью 2 миллиона рублей

21-01-2024, 12:48

Гибридный внедорожник BYD Yangwang U8 из КНР оснастят дроном-разведчиком

21-01-2024, 12:28

Эксперт «За рулём» оценил приспособленность нового Omoda C5 к зиме в России

21-01-2024, 00:13

«Открытие Авто»: россияне стали массово избавляться от китайских автомобилей

20-01-2024, 18:18

В Челябинске выставили на продажу McLaren GT за 28,9 миллионов рублей

20-01-2024, 11:33

«АвтоВАЗ» решил поднять зарплату рабочим

20-01-2024, 10:58

Алексей Подщеколдин: создание госкорпорации поможет восстановить отечественный авторынок

19-01-2024, 23:48

Портал «За рулем» рассказал о правилах езды по заснеженным дорогам

19-01-2024, 12:28

Китайские автомобили Li Auto блокируются в РФ после ДТП

19-01-2024, 10:23

Стала известна цена нового кроссовера Geely Atlas в России

19-01-2024, 00:38

Автоэксперт Дмитрий Рогов решил назвать наиболее неликвидные автомобили в РФ

18-01-2024, 09:13

В Екатеринбурге решили рассказать, что цены на новые автомобили растут бешеными темпами

17-01-2024, 10:28

Издание CenyAvto решило рассказать об ошибке, которую допустили при создании ГАЗ-69

17-01-2024, 01:33

Новости партнеров
2023
ru-RU