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США и ЕС признали, что КНР лидирует по экспорту машин в мире

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США и ЕС признали, что КНР лидирует по экспорту машин в мире
Автомобильные новости
Фото: @roman_babakin / freepik.com

В 2023 году китайские автобренды с лихвой превзошли Японию в мировом экспорте, реализовав более миллиона машин. Этот успех охватывает не только традиционные автомобили из КНР, но и электрокары, завоевавшие популярность в ЕС, где китайские модели опередили даже марку Tesla.

Пекин не соблюдает правила игры

Западные политики выражают обеспокоенность таким ростом. Они считают, что Пекин не соблюдает правила игры. Несмотря на то, что китайские авто пока контролируют всего восемь процентов европейского авторынка, Европейская комиссия уже начала расследование в отношении производителей из Китая.

Китайский автопром обладает выгодным положением, имея собственные ресурсы для производства электрокаров и контролируя производство микроэлектроники и аккумуляторов, поэтому машины выделяются передовыми технологиями, надежным качеством, конкурентоспособными ценами.

Информационное агентство «Informing»

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