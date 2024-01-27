Назван самый продаваемый в мире автомобиль 2023 года

Согласно предварительным данным, основанным на анализе авторынка компаний JATO Dynamics и Car Industry Analysis за минувший год, Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире. Общее количество проданных авто Model Y составило 1,32 млн единиц.

Продажи Tesla Model Y увеличились на целых 64% по сравнению с 2022 годом

Продажи этой модели увеличились на целых 64% по сравнению с 2022 годом, хотя этот рост и ниже показателей 2021 года (тогда он составил 91%). Model Y стала лидером продаж в КНР и ЕС, где было продано более 456 тыс. единиц транспорта, что на 45% больше, чем годом ранее.

На втором месте по продажам - Toyota RAV4, а на третей строчке — Toyota Corolla.