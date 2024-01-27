Российские автодилеры признали, что преподнесут настоящий сюрприз: такого не ожидали

На российском авторынке китайских моделей наблюдается настоящий переизбыток предложения, ведущий к активным скидкам от дилеров, которые стремятся вовремя избавиться от своих запасов. Это может создать благоприятные условия для покупателей, хотя эксперты предупреждают о временном характере тренда.

Сезонные акции или скидки могут стать выгодными для автолюбителей

Сезонные акции или скидки могут стать выгодными для автолюбителей, но с увеличением спроса ситуация может несколько измениться. Отложенный спрос может быть выгодным подходом, но обязательно следует учесть то, что с появлением новых моделей из Поднебесной и изменениями на рынке ситуация может развиваться динамично. В долгосрочной перспективе стоимость авто, вероятно, будет расти, что следует учитывать при запланированной покупке.