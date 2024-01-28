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В РФ признали нужным начать продажи абсолютно новой Toyota Camry: цена удивляет

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В РФ признали нужным начать продажи абсолютно новой Toyota Camry: цена удивляет
Автомобильные новости
Источник фото: YouTube

Чебоксарская компания планирует ввести в страну китайский седан Toyota Camry XV80. Спортивный пакет предложен за 4,1 млн рублей, но с возможностью скидки в 100 тыс. при покупке в кредит. В данное предложение входит роскошная комплектация Sport Plus. Автомобиль 2024 года оборудован различными опциями, включая проекционный экран, вентилируемые подогреваемые передние сиденья, панорамную крышу, разные системы безопасности.

Toyota Camry XV80 оснащена 2,0-литровым атмосферным двигателем, который работает в паре с гибридной системой, обеспечивая расход топлива 4,2 л на 100 км. Спортивный пакет включает в себя контрастные бамперы, спойлер на крыше багажника, сплиттеры, черные детали.

Отметим, что поставки из КНР ожидаются в ближайшее время, и автокомпания рассчитывает на конкурентоспособность своего предложения по сравнению с предыдущими версиями модели в РФ.

Информационное агентство «Informing»

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