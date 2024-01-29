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Челябинский автодилер признал, что поменял клиенту оказавшийся битым Exeed TXL

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Челябинский автодилер признал, что поменял клиенту оказавшийся битым Exeed TXL
Автомобильные новости
Источник фото: YouTube

Житель Челябинска, оказавшийся в конфликте с местным дилером из-за поврежденного Exeed TXL, получил свое новое авто Chery Tiggo 7 Pro Max и компенсацию в размере более миллиона рублей. Спор возник после неудачной попытки трейд-ин, когда обнаружились следы кузовного ремонта. 

Владелец рассматривал замену транспортного средства из-за измененных обстоятельств, однако оценка снизилась на 500 тыс. рублей. После обращения к дилеру «Сильвер», он получил новое предложение, соответствующее его ожиданиям. Директор по качеству компании подчеркнула, что они стремятся удовлетворить запросы всех клиентов, решить вопросы с репутацией бренда. При этом сообщили, что причина повреждений Exeed TXL будет установлена отдельно.

Информационное агентство «Informing»

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