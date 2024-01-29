Топ-6: AutoNews признал самые популярные китайские автомобильные бренды в России

В 2023 году Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, превзойдя Японию, и частично этот успех обусловлен активным присутствием китайских брендов на российском авторынке. Страны Запада ушли с российского рынка, открыв дорогу для китайских автопроизводителей, занявших более 60% доли.

В России представлено несколько десятков китайских автомобильных брендов

В России представлено несколько десятков китайских автомобильных брендов, среди которых выделяются Chery, Haval, Geely, Changan, JAC и FAW. Эти марки, предлагая разнообразные модели, укрепляют свои позиции на российском рынке, где становятся синонимами понятия «китайский автомобиль».