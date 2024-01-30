В ГИБДД признали новую схему обмана с полиэтиленовым пакетом

Злоумышленники все чаще стали использовать хитрый обман на общественных стоянках. Он заключается в привязывании полиэтиленового пакета, либо тряпки, к правому зеркалу заднего вида авто.

После визита в магазин владельцу машины кажется, что это случайное прикосновение или даже доброжелательный жест. Однако, как только водитель выходит из своего авто, чтобы избавиться от сюрприза, это становится моментом, на который расчитывают мошенники. Они могут воспользоваться неприсмотренностью владельца машины для осуществления кражи или совершить другие противоправные действия. Поэтому водителям нужно быть бдительными и остерегаться на общественных парковках подобных ситуаций.